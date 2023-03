Calcio. Eccellenza. Lavagnese-Albenga la regina di tutte le partite domenicali, al "Riboli" si infiamma il testa a testa verso la Serie D

Dopo lo scontro diretto odierno mancheranno ancora nove partite, con diversi incroci ad alta quota, ma è innegabile che Lavagnese-Albenga rappresenti lo snodo principale nella corsa che porta alla promozione in Serie D.

La 25^ giornata di Eccellenza avrà tutti i riflettori ovviamente puntati sul "Riboli", dove agli ingauni potrebbe andar bene anche un pareggio per tenere a distanza di sicurezza la formazione bianconera: entrambi reduci dagli 0-0 contro Rivasamba e Forza E Coraggio, c'è grande curiosità nel capire il modo in cui Ruvo e Buttu approcceranno alla gara, dovendo fare i conti, specie in casa albenganese, con diverse assenze di peso.

In piena corsa per il secondo posto, e pronte ad approfittare di un eventuale passo falso della Lavagnese, ci sono sempre Cairese e Imperia: i gialloblu saranno ospiti del Busalla per trovare continuità dopo il poker rifilato al Taggia domenica scorsa sotto la neve, mentre la formazione di Solari, salutata la Coppa Italia, potrà focalizzarsi esclusivamente sulla rincorsa alla piazza d'onore, ultima carta utile per sperare ancora nel ritorno in Serie D.