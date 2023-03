Savona. Lo spogliatoio alza la voce, Caredda: "Poco elegante parlare di tematiche economiche non corrispondenti al vero"

La marcia di avvicinamento del Savona alla partita di domani contro l'Olimpic è con tutta probabilità una delle più faticose della già travagliata stagione biancoblu.

Gli Striscioni domani saranno a ranghi probabilmente ridotti, ma comunque pronti a gettare nuovamente il cuore oltre l'ostacolo.

A tal proposito Stefano Caredda, una delle colonne dello spogliatoio, ha voluto precisare alcuni passaggi su quanto avvenuto negli ultimi giorni.

"Sarà una nuova partita dove tenteremo di portare a casa il miglior risultato possibile, nonostante le difficoltà.

Nel corso delle ultimissime ore sono circolate però alcune dichiarazioni che la squadra ha trovato poco eleganti e non corrispondenti alla realtà, ancora una volta, su tematiche di tipo economico.

Dentro lo spogliatoio sappiamo bene quale è la situazione al riguardo e fin dal primo giorno gli unici fattori che ci hanno spinto a non mollare, nonostante le mille problematiche che ci hanno coinvolto, sono l'amore verso la maglia del Savona, la stima per mister Frumento e il rispetto che nutriamo per i nostri tifosi.

Ci dispiace che possano essere messe in risalto altre connessioni, che il sottoscritto e i miei compagni reputano totalmente prive di fondamento.

Molti di noi hanno giocato in condizioni precarie e in alcuni casi andando anche oltre alla propria tutela fisica pur di scendere in campo. Un abbraccio a tal proposito va ad Andrea Fontana, infortunatosi gravemente al ginocchio.

Infine, io stesso - conclude Caredda - ho parlato nelle scorse ore con i rappresentanti del Comitato Regionale Ligure della LND, pronti a sottolineare l'importanza della nostra presenza in campo nella partita di domani. Legare la nostra partecipazione al match ad altre cause è fuorviante".