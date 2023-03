Volley, Serie C. Il VBC Savona in grande forza, coach Lemmi: "Chiudere sul podio sarebbe un grande traguardo"

Un VBC Savona che non si ferma, il 3 a 1 sull’Avis Volley Team Finale è l’ennesima prova di questo gruppo che veleggia ai vertici della classifica. Certamente soddisfatto coach Luca Lemmi, che fa l’analisi del momento:

“I ragazzi stanno attraversando un momento di carico, qualche acciacco c’è ma nulla di preoccupante. Moralmente stiamo molto bene, i ragazzi si sono resi conto che state davanti è bello e ci si può stare. La vittoria di domenica è ennesima prova che con un pochino di volotà possiamo stare veramente a contatto con le prime”.

La promozione in B sarebbe un sogno, anche se il grande obiettivo può essere un piazzamento nelle prime tre: “Discorso promozione davvero difficile da poterci inserire, il Sanremo sta viaggiando a mille e non è scontato che perda dei punti con le altre grandi. Noi se continuamo a fare come fino ad oggi possiamo inserici li in mezzo, chiudere al terzo posto sarebbe la ciligina sulla torta per questa stagione e per quello che è stato fatto. Avremo ancora grossi ostacoli sul nostro cammino come può essere il Carcare, squadra in grande crescita in questo finale di stagione”.