Calcio, Carcarese. Il ds Gandolfo guarda già alla prossima stagione: "Due - tre innesti per alzare l'asticella, ma con gli under si rischia un pantano"

La consapevolezza di avere tra le mani una squadra di buon livello era forte tra le mura del Candido Corrent già nella scorsa estate.

Prese le misure con la Promozione, vi erano pochi dubbi sul percorso sereno della formazione biancorossa, al netto dei fisiologici alti e bassi di ogni campionato.

Così, dopo il 2-2 con il Celle Varazze, per il direttore sportivo Edoardo Gandolfo è tempo di iniziare a guardare già alla prossima stagione, mettendo sul piatto qualche ambizione in più.

"Contro il Celle Varazze sapevamo che sarebbe potuta uscire una partita aperta, ricca di gol. Del resto, arrivati a marzo, si conoscono i punti deboli e i punti di forza di tutte le squadre e la dinamica della partita non ci ha sorpreso. Sui calci piazzati continuiamo a fare un po' di fatica, ma abbiamo guadagnato comunque un risultato utile.

Il futuro? Chiudere al meglio questo campionato raggiungendo la miglior posizione possibile, guardando anche alla possibilità di conquistare l'accesso alla finale di Coppa: sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.

Per quanto riguarda la prossima stagione c'è la volontà di alzare l'asticella con due-tre innesti di qualità ed esperienza, ma al contempo dovremo ponderare anche le novità riguardanti l'abolizione del vincolo. Si rischia un vero e proprio pantano per le società dilettantistiche, non ci resta che aspettare le disposizioni che avremo dalla Lnd sul regolamento degli under".