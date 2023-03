Come scegliere la giusta scarpetta da arrampicata

Le scarpette da arrampicata sono studiate e progettate per la pratica dell’arrampicata libera e quella sportiva. All’inizio dell’alpinismo si utilizzavano gli scarponi. Poi i più forti rocciatori degli anni ’30 e ’40 iniziarono ad usare le pedule, leggerissime scarpe di pelle o di tela con la suola di feltro o canapa. Tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 iniziano a comparire le prime scarpette con la suola di gomma liscia, precursori dei modelli odierni.

Nel corso del tempo la tecnologia e lo studio in fatto di materiali, caratteristiche del piede e tipo di parete da scalare (outdoor o indoor) hanno contribuito a dare vita a un mercato in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di scalatore. Da chi si avvicina a questa pratica sportiva per la prima volta, fino a coloro che praticano questo sport a livello agonistico. Scegliere questa tipologia di calzature tecniche non è semplice, poiché ci si deve destreggiare tra diverse forme e modelli. Soprattutto quando si parla di scarpette da arrampicata per principianti, queste devono essere estremamente versatili e basiche così da permettere allo sportivo di prendere dimestichezza con la disciplina e con la parete da scalare.

Negli anni ’30 si è passati dalla rigidità dello scarpone alla leggerezza e duttilità delle pedule. Questo ha condizionato lo stile e il modo di arrampicare. L’aderenza su roccia di una pedula con la suola in feltro non poteva garantire l’utilizzo delle piccole asperità. Conseguenza di questo fu lo sviluppo di un tipo di arrampicata molto coreografico e spettacolare, basato su opposizioni armoniche e coordinate che richiedevano una gran forza di dita e di braccia. Non garantendo aderenza ottimale, i piedi dovevano essere portati molto in alto e posti di piatto sulla parete per garantire la progressione.

Un maestro di questo stile straordinariamente elegante è Emilio Comici. L’avvento della gomma cambiò completamente l’impostazione del corpo. L’aderenza e la rigidità hanno permesso di utilizzare ogni piccolo appiglio roccioso. Questo ha fatto sì che il peso del corpo fosse distribuito quasi esclusivamente sulle gambe, il corpo si avvicinasse alla parete e le mani fossero posizionate basse per garantire maggiore equilibrio.

Successivamente, lo spostamento del punto di forza dalle mani ai piedi ha consentito lo sviluppo di molti tipi di scarpette di arrampicata, ognuna destinata a un tipo di roccia o a un tipo di prestazione atletica. Gli arrampicatori esperti, infatti, hanno più di un paio di scarpette da arrampicata. La diversità di modelli garantisce diverse prestazioni e diverso tipo di utilizzo.

Tutte le scarpette da arrampicata presentano una suola che utilizza delle mescole frutto di grandi studi e conoscenza del settore. La tecnologia che utilizzano è in continua evoluzione per garantire un’eccellente aderenza sulla roccia.

Nella scelta delle scarpette da arrampicata per principianti si deve considerare inoltre la comodità. I primi tempi non sarà facile comprendere le nozioni base e sviluppare l’equilibrio. Preoccuparsi di scarpe che fanno male distrae dalla performance. Una volta presa dimestichezza con lo sport, si potranno scegliere scarpette da arrampicata performanti ed estremamente tecniche.

Tra le caratteristiche da tenere presente se si è principianti è la forma di questa specifica calzatura. Se la forma è piatta e neutrale con la punta leggermente inclinata, il piede non soffrirà. Questo tipo di scarpette possono essere utilizzate anche in un secondo momento, quando si è diventati più esperti, per fare vie lunghe. Questa tipologia di forma garantisce il comfort necessario per gli utilizzi prolungati. Nella fase di apprendimento è sconsigliato l’uso di scarpette dalla forma asimmetrica e fortemente arcuata. Sebbene siano ideate per offrire supporto e potenza su piccoli appoggi, la concentrazione della potenza solo sull’alluce richiede un po’ di allenamento.

Altro tema importante, che può far sorgere molti dubbi, è il sistema di allacciatura: lacci o velcro nelle scarpette da arrampicata per principianti? Il velcro è indubbiamente il sistema più comodo e più rapido sia quando si indossano le scarpette che quando si tolgono. Sia i lacci che il velcro si possono regolare a seconda dell’anatomia del piede. Se però si ha un piede molto magro o molto largo i lacci saranno più indicati: la capacità di adattare la scarpa alla forma del proprio piede è maggiore.