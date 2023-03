Sono tanti e tutti interessanti itemi toccati da Franz Laoretti, direttore generale della Cairese, dopo la sconfitta interna con l'Albenga.

L'analisi della partita è segnata dal rammarico per non aver gestito al meglio il vantaggio a firma Zunino, ma al contempo c'è la forza nell'ambire a replicare le gesta della squadra di Buttu nella prossima stagione, puntando a un buon numero di elementi di categoria superiore per tentare l'assalto alla Serie D.