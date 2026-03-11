Calcio | La Golfodianese regola 4-2 l'Albingaunia, Vindigni: “Settimana di lavoro fatta bene, i risultati si vedono”

La Golfodianese vince uno scontro diretto importantissimo contro l'Albingaunia e conferma il terzo posto a 42 punti in coabitazione con il Cengio.

Un 4-2 al "Marengo" che lascia parecchio soddisfatto mister Danilo Vindigni: "Abbiamo sempre avuto il controllo della partita, che abbiamo interpretato bene: all'intervallo, sul 3-0, ho detto ai ragazzi che avremmo dovuto preoccuparci solo di come saremmo rientrati in campo dal punto di vista dell'approccio mentale.

Lo abbiamo fatto bene, subendo due reti dagli unici tiri in porta dei nostri avversari che hanno trovato i due gol della domenica. Sono contento: quando in settimana si lavora bene, alla domenica i risultati arrivano".

"Nota di merito per Zanchi: - prosegue l'allenatore giallorossoblu - gli ho detto di pensarsi operaio e ha fatto una signora partita. Ma in generale gli elogi sono per tutti: ho visto qualche muso lungo, ma ci sta. È tutta la stagione che capita che gioca chi non se lo aspetta e viceversa. Le chances le do a tutti, ma al momento di fare le scelte di formazione, soprattutto in questa fase del campionato, devo farle pensando esclusivamente a fare punti".

Golfodianese che si appresta a preparare la trasferta nella tana del Borghetto.