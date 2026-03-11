Calcio | La Nolese vuole tornare a correre, stasera la sfida di Coppa contro la Casellese

Appuntamento questa sera con la Nolese per la seconda giornata del girone di semifinale di Coppa Liguria.
La squadra di mister Saccone, alle 20:00, riceverà a Voze la Casellese, per una gara già fondamentale per le dinamiche di classifica.
Il Recreativo ieri sera ha infatti battuto 1-0 l'Alta Val d'Orba, con la rete iniziale di Tuqueres, installandosi al primo posto in solitaria con sei punti nel carniere.
Ecco perchè i biancorossi dovranno puntare al bottino pieno in vista dello scontro diretto, cercando anche segnali rinfrancanti per il campionato dopo il 4-1 incassato domenica scorsa a Bardineto.
A dirigere la partita sarà Felline di Savona.
Livescore e webcronaca su Svsport.it