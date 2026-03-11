 / Calcio

Calcio | 11 marzo 2026, 16:26

Calcio | Speranza: nessun nuovo tecnico in arrivo, la società opta per la soluzione interna

Calcio | Speranza: nessun nuovo tecnico in arrivo, la società opta per la soluzione interna

Non ci saranno particolari stravolgimenti nei piani dello Speranza.

Nelle ultime ore, dopo l’ufficialità della separazione con mister Davide Pisano, erano emerse alcune indiscrezioni sull’identikit del possibile sostituto.

Da quanto filtra dal Santuario non ci saranno però nuove figure in arrivo al "Briano".

Il club rossoverde percorrerà la via della soluzione interna, al fine di evitare periodi di reciproca conoscenza: in questo momento servono punti e lo Speranza vuole coglierli con il maggior pragmatismo possibile.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium