Calcio | Speranza: nessun nuovo tecnico in arrivo, la società opta per la soluzione interna

Non ci saranno particolari stravolgimenti nei piani dello Speranza.
Nelle ultime ore, dopo l’ufficialità della separazione con mister Davide Pisano, erano emerse alcune indiscrezioni sull’identikit del possibile sostituto.
Da quanto filtra dal Santuario non ci saranno però nuove figure in arrivo al "Briano".
Il club rossoverde percorrerà la via della soluzione interna, al fine di evitare periodi di reciproca conoscenza: in questo momento servono punti e lo Speranza vuole coglierli con il maggior pragmatismo possibile.