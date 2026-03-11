Calcio, US Albenga. Continuano ad arrivare sanzioni e punti di penalità, l'asta per il marchio non dovrebbe tardare

Le vicende sportive vissute l'anno scorso dall'Unione Sportiva Albenga continuano a produrre fogli e incartamenti sulle scrivanie degli uomini e delle donne che operano nel mondo della Giustizia Sportiva.

L'ultima sanzione (senza motivazioni allegate) è stata comminata ieri dal Tribunale Federale Nazionale, con sei mesi di inibizione comminati al presidente Christian Vito Candela e un punto di penalizzazione al club.

Ovviamente la sanzione in classifica non avrà effetti, dopo la mancata iscrizione del sodalizio ingauno.

Per quanto concerne l'assegnazione del marchio i tempi dovrebbero essere particolarmente stretti. Da quanto filtra un'offerta è stata presentata, il bando e la successiva asta non dovrebbero quindi tardare.