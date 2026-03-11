Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. La Nolese vuole avvicinare la qualificazione contro la Casellese, la webcronaca (LIVE)

NOLESE - CASELLESE 0-0
42' Caroniti salva la Nolese! A. Costantino calcia a botta sicura, sulla linea interviene il terzino biancorosso
40' Aroca in campo per Ferlaino, cinque minuti al termine, poi sarà recupero
38' contropiede pericolo per la Nolese, Debendetti non trova però lo spazio giusto per innescare Bertozzi
35' tiraccio di Godena dal limite, simbolo della poca brillantezza offensiva della Nolese. Mancano però ancora dieci minuti
28' 4-2-3-1 per la Nolese, vedremo se le mosse di Saccone produrranno maggiore pericolosità offensiva
25' nuovo cambio Casellese: Ratto per Sestito
22' cambio Nolese, in campo Scalia per Bordone
20' ammonito Bruni
14' nella Nolese entra Basso per Kazazi, risponde Poggio con Cavallet al posto di Stradi
12' uno contro uno tra Galluzzo e Bruni, la spunta il difensore biancorosso
10' sempre Stradi sugli scudi, dribbling sul lato corto dell'area di rigore, conclusione però direttamente sul fondo
8' primo cambio per Saccone, entra Debenedetti per Oliveri
6' ammonito Stradi
1' via alla ripresa, non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi
43' ammonito Roascio
40' tiro - cross di Bertacchini, Acojocaritei fa buona guardia sul suo palo
35' partita scesa di tono negli ultimi minuti, dieci minuti al termine del primo tempo
29' giallo per Oliveri
27' Oliveri cerca il secondo palo di mancino, salva Bertone. Dalla bandierina maxi mischia, disinnescata da Olivero
24' punizione di Stradi, attento Acojocaritei
20' lancio lungo a cercare Bertozzi, Felline chiama il fuorigioco
16' buoni ritmi ma poche occasioni in questi minuti
7' Risponde la Casellese con il tiro a volo di A. Costantino, tentativo stilisticamente anche apprezzabile, ma privo di misura
1' Bertozzi prova subito la conclusione in porta dal calcio di inizio, blocca il portiere
1' si parte!
PRIMO TEMPO
NOLESE: Acojocaritei, Restuccia, Caroniti, Bordone, Roascio, Bruni, Ferlaino, Kazazi, Bertozzi, Godena, Oliveri.
A disposizione: Barelli, Scalia, Basso, La Rocca, Debenedetti, Benini, Riesi, Poggi, Aroca.
Allenatore: Saccone
CASELLESE: Bertone, Bertacchini, Olivero, Verardo, D. Costantino, Friscione, Stradi, Morando, Galluzzo, Sestito, A. Costantino.
A disposizione: Casagrande, Ratto, Cavallet.
Allenatore: Poggio
Arbitro: Felline di Savona