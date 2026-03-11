 / Calcio

Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. La Nolese vuole avvicinare la qualificazione contro la Casellese, la webcronaca (LIVE)

NOLESE - CASELLESE 0-0
 

42' Caroniti salva la Nolese! A. Costantino calcia a botta sicura, sulla linea interviene il terzino biancorosso

40' Aroca in campo per Ferlaino, cinque minuti al termine, poi sarà recupero

38' contropiede pericolo per la Nolese, Debendetti non trova però lo spazio giusto per innescare Bertozzi

35' tiraccio di Godena dal limite, simbolo della poca brillantezza offensiva della Nolese. Mancano però ancora dieci minuti

28' 4-2-3-1 per la Nolese, vedremo se le mosse di Saccone produrranno maggiore pericolosità offensiva

25' nuovo cambio Casellese: Ratto per Sestito

22' cambio Nolese, in campo Scalia per Bordone

20' ammonito Bruni

14' nella Nolese entra Basso per Kazazi, risponde Poggio con Cavallet al posto di Stradi

12' uno contro uno tra Galluzzo e Bruni, la spunta il difensore biancorosso

10' sempre Stradi sugli scudi, dribbling sul lato corto dell'area di rigore, conclusione però direttamente sul fondo

8' primo cambio per Saccone, entra Debenedetti per Oliveri

6' ammonito Stradi

1' via alla ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO
 

45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

43' ammonito Roascio

40' tiro - cross di Bertacchini, Acojocaritei fa buona guardia sul suo palo

35' partita scesa di tono negli ultimi minuti, dieci minuti al termine del primo tempo

29' giallo per Oliveri

27' Oliveri cerca il secondo palo di mancino, salva Bertone. Dalla bandierina maxi mischia, disinnescata da Olivero

24' punizione di Stradi, attento Acojocaritei

20' lancio lungo a cercare Bertozzi, Felline chiama il fuorigioco

16' buoni ritmi ma poche occasioni in questi minuti

7' Risponde la Casellese con il tiro a volo di A. Costantino, tentativo stilisticamente anche apprezzabile, ma privo di misura

1' Bertozzi prova subito la conclusione in porta dal calcio di inizio, blocca il portiere

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

NOLESE: Acojocaritei, Restuccia, Caroniti, Bordone, Roascio, Bruni, Ferlaino, Kazazi, Bertozzi, Godena, Oliveri.

A disposizione: Barelli, Scalia, Basso, La Rocca, Debenedetti, Benini, Riesi, Poggi, Aroca.

Allenatore: Saccone
 

CASELLESE: Bertone, Bertacchini, Olivero, Verardo, D. Costantino, Friscione, Stradi, Morando, Galluzzo, Sestito, A. Costantino.

A disposizione: Casagrande, Ratto, Cavallet.

Allenatore: Poggio
 

Arbitro: Felline di Savona

