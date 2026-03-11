Calcio | L'Altarese vince il Bando Supporter, la soddisfazione del dg Pansera

“Senza il sostegno di chi realmente conosce i bisogni dei territori, le difficoltà dei piccoli comuni ed i sacrifici quotidiani del vivere in piccolI borghi, realtà sportive come la nostra avrebbero certamente più difficoltà ad andare avanti”. Sono le parole con cui il direttore generale dell’Altarese, Omar Pansera, ha voluto ringraziare la Fondazione Carige e la Fondazione Compagnia di SanPaolo per l’importante sostegno alle attività sportive arrivato grazie al Bando Supporter, nell’ambito del quale la società è stata scelta fra gli aggiudicatari. Un contributo che servirà per dotare la prima squadra e la nuova formazione giovanile del materiale necessario per proseguire le attività sportive e sociali. “Voglio ancora una volta, a nome di tutta la società ed i tifosi dell’Altarese, ringraziare in egual modo la Fondazione Carige e la Fondazione Compagnia di SanPaolo. Speriamo che questo gesto sia uno stimolo per tutta la comunità cittadina”, ha concluso Pansera.