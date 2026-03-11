 / Calcio

Calcio | Celle Varazze, percorso netto per i 2011 nella fase provinciale

La leva 2011 del Celle Varazze ha archiviato la prima parte di stagione nel migliore dei modi. La formazione biancoblu ha infatti conquistato il primo posto nel campionato provinciale con due giornate di anticipo, assicurandosi così l’accesso diretto alla fase Regionale.

Un risultato arrivato al termine di un percorso praticamente perfetto, come testimoniano le quattordici vittorie incamerate in altrettanti incontri

Un livello di competitività altissimo, che le giovani civette puntano a mantenere anche nella fase regionale.

