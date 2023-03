Calcio. Promozione, si avvicina il tempo dei verdetti definitivi: Pietra Ligure al "Devincenzi" con la Campese, Legino di scena ad Ospedaletti in un match cruciale in ottica salvezza

Cinque giornate prima di tirare definitivamente le somme. Il Pietra vede sempre più da vicino l'Eccellenza, Serra Riccò e Praese hanno quasi il pass per i playoff, mentre in zona salvezza Bragno e Legino cercano l'ultimo scatto per evitare la lotteria dei playout, con Ospedaletti, Golfo Dianese e Baia Alassio determinate a risalire ancora la china nonostante una classifica molto pericolante.

Questi gli spunti principali all'immediata vigilia di un altro turno di campionato di fondamentale importanza a ogni latitudine: andando con ordine, la capolista attende la visita della Campese, in piena lotta salvezza, mentre il Serra Riccò affronterà l'insidiosa trasferta di Bragno andando a caccia della decima vittoria di fila, contro un avversario in grado di mettere in difficoltà chiunque tra le mura del "Ponzo".