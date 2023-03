Calcio. Serie D. Vado-Bra il clou di giornata, Sanremese a difesa del secondo posto nella trasferta di Chieri

Dati alla mano, bisogna tornare indietro di molti anni per ritrovare un ruolino di marcia così positivo da parte delle formazioni liguri impegnate nel campionato di Serie D: dal Sestri Levante lanciato verso il calcio professionistico, passando per una Sanremese sempre a ridosso della vetta, senza dimenticare ovviamente Vado e Ligorna, protagoniste di un cammino esaltante, fino ad arrivare alla Fezzanese neopromossa, ormai tranquilla a metà classifica.

Con sette giornate ancora in calendario, la squadra di mister Didu punta ad alzare ulteriormente l'asticella, a partire dalla sfida odierna contro il Bra, la formazione più in salute del campionato subito dopo i rossoblu: sei vittorie di fila e porta inviolata da otto turni è il curriculum più aggiornato con cui i giallorossi sbarcheranno al "Chittolina", cercando di agganciare Lo Bosco e compagni al terzo posto in classifica.