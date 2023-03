Pallacanestro Alassio, Gara uno ok per il team di Serie D, otto impegni per le leve giovanili

Sabato torneo di tutto il giorno per il gruppo Aquilotti-Gazzelle 2012 dove, sotto le insegne New Basket ABC Ponente insieme ai minicestisti di Andora giochiamo tante partite al termine delle quali conquistiamo un bel terzo posto. Classifica finale: 1° Pallacanestro Farigliano 2° My Basket Genova 3° ABC ALASSIOANDORA 4° Ventimiglia 5° Vado 6° Basket Cairo 7° Diano 8° Taggia. Grazie all' Olimpia basket arma taggia per l'invito!!!