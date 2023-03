Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni di questa settimana, non omologato il risultato di Rapallo - Campomorone

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 3/2023

RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - CAMPOMORONE SANT OLCESE Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società CAMPOMORONE SANT'OLCESE, con p.e.c. in data 27 marzo 2023 17:31;

Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

Posto che la seduta corrente si tiene in data 29.03.2023 e che, pertanto, sussistono ancora i termini - sino alle ore 24.00 - per la società CAMPOMORONE SANT'OLCESE per la presentazione del ricorso;

Ritenuto di dover cautelativamente applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S. Dispone:

Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;

Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 04/04/2023, comunicandolo alle società CAMPOMORONE SANT'OLCESE e RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

Firmato Il Sost. Giudice Sportivo Avv. Filippo Marcenaro

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE MARIA RAIMONDO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIANNOCCARI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

Al 25' del st, a gioco in svolgimento ma senza la possibilità di contendere il pallone, colpiva con una gomitata un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGONARA DAVID (LAVAGNESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)

CASTRO CID ADRIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

KEITA MOHAMED (ANGELO BAIARDO)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

PRATO FABIO (CAIRESE)

RAJA GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GUELFI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

BACHEROTTI TOMMASO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MALFATTO GIANBATTISTA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PASSERI PAOLO (CANALETTO SEPOR)

PANDISCIA DAVIDE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BIAGIONI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

D AMORA PIETRO (ANGELO BAIARDO)

DIAKHATE ABDOULAYE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)