Calcio, Savona. Arrivano i due ragazzi camerunensi, assisteranno all'ultima partita dei biancoblu

Il refrain dei due ragazzi camerunensi in arrivo al Savona è stato forse il più stucchevole ad accompagnare la tribolata stagione biancoblu.

Addirittura in città e nell'ambiente dilettantistico la situazione era diventata motivo di umorismo, non certo per colpa dei due giocatori africani.

Una situazione che anche mister Frumento non ha negato di vivere con forte disagio, tanto da ipotizzare, nell'ultima conferenza indetta dal tecnico, una loro presenza al campo prima del termine della stagione.

Così sarà domenica mattina. I due giocatori del Camerun sono attesi al "Chittolina" per l'ultimo match stagionale contro la Vadese. Il loro arrivo in Italia, a spese dello stesso Frumento, è atteso in giornata a Savona e saranno ospitati a casa di capitan Riccardo Quintavalle.