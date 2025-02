Volley, Il tie break premia Albisola contro la Sabazia. Arboscello e coach Merello: "C'è più consapevolezza, ora avanti su questo ritmo"

La vittoria per 3 a 2 contro Sabazia di sabato ha dato un boost di entusiasmo non indifferente alla formazione di Serie C maschile dell’Albisola Pallavolo. Il rischio era che la formazione vadese, vittoriosa all’andata, riducesse il gap di tre punti rispetto alla formazione di coach Costigliolo. Invece, al termine di una partita per cuori forti, Turco e compagni hanno avuto la meglio mantenendo il primato solitario e incrementandolo da +3 a +4.

Così Simone Arboscello: “Una partita molto tesa e a tratti anche brutta. Entrambe le squadre ci tenevano molto. A loro servivano i tre punti per agganciarci, noi per staccarli. I ragazzi che hanno tifato sono stati fantastici. Salutate la capolista!”

“La consapevolezza nei nostri mezzi è cambiata – prosegue -. Siamo una squadra che ora sa quanto vale. Ogni giocatore è importante, vale la categoria e forse qualcosa di più. Questa vittoria è un segnale. Il progetto di quest’anno sta portando i suoi frutti. L’Albisola maschile sta tornando a crescere a livello numerico, a livello di prestazione e di calore del pubblico. Quest’ultimo è l’aspetto che ci rincuora di più”.

Aggiunge coach Marco Merello: “Sarà fondamentale questo ritmo, siamo alla decima vittoria consecutiva. Non dobbiamo dormire sugli allori e mantenere la concentrazione. A tratti non siamo stati bellissimi, ambo i lati c’era tensione. Emozionante anche dalla panchina vedere questo seguito, che non si vede forse in categorie superiori. Non è frutto del caso, ma è il risultato del lavoro di tutto il settore. Stiamo facendo capire ai ragazzi come bisogna stare in palestra.