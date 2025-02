Calcio, Ligorna. Umore alto dopo la vittoria di Vado, il presidente Saracco: "Ringrazio la squadra, puntavamo a una prestazione di livello"

Oltre alle dichiarazioni di Matteo Cericola, tutto il Ligorna non ha nascosto la propria soddisfazione per essere riuscito, domenica scorsa, a espugnare il Ferruccio Chittolina di Vado.

Da mister Pastorino, passando per il difensore Grosso, fino al presidente Saracco, ecco le voci post partita dalla sponda biancoblu.

«Credo che la prestazione - ha spiegato il mister dei genovesi - sia stata ottima. Nei primi dieci minuti il Vado è partito forte, ha creato un paio di situazioni importanti, poi la squadra da lì è cresciuta tenendo il pallino del gioco. All'inizio siamo andati troppo in verticale, forzando un po' troppo le giocate, poi abbiamo iniziato a muovere palla e a creare situazioni importanti. È stato un crescendo perché prima del goal ricordo almeno tre o quattro occasioni importanti. Sono molto contento per il gruppo perché ha affrontato la settimana con serenità. È successo anche nella sconfitta con il Fossano, in cui abbiamo perso ma è stato solo un incidente di percorso in quanto la prestazione c'era stata. Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia mantenuto la serenità e la voglia di allenarsi, la gioia di venire al campo. È stata una buona settimana che si è conclusa con una grande partita e una grande vittoria».

Queste le parole del difensore Edoardo Grosso: «È stata una partita difficile contro una squadra forte. Sapevamo che dovevamo venire qui a fare una partita, non dico perfetta, ma sulla falsariga delle ultime prestazioni che sono state molto buone. Credo che dopo un inizio un pochino contratto, ma in generale di tutte e due le squadre, poi ci siamo imposti. Devo dire che abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo gestito bene il gioco. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo meritatamente trovato il vantaggio. Poi loro sono una squadra forte, quindi ci hanno un po' costretti ad abbassarci, hanno fatto entrare diversi attaccanti, giocavano con tre-quattro punte alla fine e questo ci ha obbligato ad abbassare il baricentro. Ci siamo difesi con ordine, senza subire grossissimi pericoli. Quindi è una vittoria importante che volevamo fortemente e siamo contenti».

Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: «La gara è stata preparata molto bene e giocata altrettanto bene contro una squadra fortissima, che probabilmente aveva qualche motivazione in meno visti gli ultimi risultati, ma ciò non toglie nulla alla nostra prestazione. I ragazzi sono stati molto bravi, quindi complimenti a loro. Due parole sulle cinque vittorie nelle ultime sei partite? Contro il Fossano era stata una partita un po' strana che, secondo me, avremmo meritato di vincere. Anche nelle gare precedenti, come quella con il Varese, abbiamo giocato bene su un campo brutto che non ci ha permesso di esprimere appieno il nostro gioco. Però la squadra ha fatto quello che avevamo chiesto, ovvero giocare sempre al massimo senza guardare la classifica o il risultato della partita precedente. Ci tenevamo a fare una prestazione di questo tipo, quindi li ringrazio e mi complimento con loro».