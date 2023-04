Rugby. Nuova storica impresa del Savona, è matematica la salvezza in Serie B

Dopo quasi tre mesi la Pro Recco a Genova è tornata alla vittoria, (18/10) regolando con grande spirito di sacrificio un coriaceo Alghero. Prima affermazione del 2023, quindi, per i rivieraschi che, pur subendo due mete, sono riusciti grazie anche alla grande prova balistica dell’apertura cilena Beniamino Mauriziano Fantozzi ad incamerare i quattro punti in palio e salire al penultimo posto della Serie A Girone 1. CUS Genova, invece, ancora in seria difficoltà superato con netto margine dai Centurioni bresciani. In Serie B il Savona pur cedendo di misura (8/7) ad Olbia hanno ottenuto il sospirato bonus difensivo che consacra la matematica salvezza dalla retrocessione. Proseguono i tornei di Serie C, con risultati favorevoli fra le squadre liguri allo Spezia, nel girone elite, all’Amatori Genova, ai cadetti del CUS Genova e all’Union Riviera nel girone territoriale. Ottima prova nei campionati giovanili dell’Under 17 delle Province dell’Ovest che ha vinto il test match con i pari età dell’Amatori & Union Milano, ed entrambe accedono allimportante fase Nazionale.

SERIE A GIRONE 1 – VIII G. RITORNO

AIRCOM Recco – Amatori Alghero 18/10

PROMOTICA I Centurioni – CUS Genova 76/21

A.S.R. Milano – CUS Milano 26/32

TKGROUP VII Torino – Noceto 15/17

Parma – Biella 43/22

Parabiago in pausa.

CLASSIFICA: Parabiago punti 68, Noceto 60, CUS Milano 57, I Centurioni 53, ASR Milano 50, Biella 46, VII Torino e Parma 43, Alghero 30, Recco 13, CUS Genova punti 9.

SERIE B GIRONE 1 – VII G. RITORNO

Olbia – Savona 8/7

Varese – Bergamo 15/55

Amatori Capoterra – Tutto Cialde Lecco (rinviata)

Ivrea – PROBIOTICAL Amatori Novara 55/10

Amatori&Union Milano – Piacenza RC 44/14

Unione Monferrato in pausa.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 73, Amatori&Union Milano 69, Capoterra (*) 58, Lecco (*) e Bergamo 52, Piacenza RC 41, Savona 28, Ivrea 23, Varese 20, Novara ed Olbiapunti 12.

(*) = da recuperare.

SERIE C PROMOZ. GIR. 4 – IV GG. RIT.

DR FERROVIARIA Spezia – Volpiano 55/7

Province dell’Ovest – Rho 7/38

Stade Valdotain – Biella 45/22

San Mauro – Rivoli 31/29

CLASSIFICA: Rho punti 55, Stade Valdotain 44, San Mauro 39, R.C. Spezia 27, Rivoli 25, Volpiano 11, Biella2 (*) 7, Province dell’Ovest (*) punti 6.

(*) = una partita da recuperare.

SERIE C TERRIT. “MARE E MONTI” III GG.RIT.

CUS Piemonte Orientale – Amatori Genova 27/29

Lions Tortona – CUS Genova 26/41

Alessandria – UR Riviera 18/45

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 31, CUS Genova 30, Lions Tortona 25, CUS PO 21, UR Riviera 16, Alessandria punti 2.

UNDER 17 INT. 1 ZONA 2 VII G. RITORNO (ULTIMA)

Province dell’Ovest – Amatori&Union Milano 33/17

Amatori Genova – Unione Monferrato 29/15

Parabiago – CUS Torino 48/22

Lainate – San Mauro 25/33

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 60, Province dell’Ovest 54, Parabiago 47, San Mauro 37, CUS Torino e Amatori Genova 36, Unione Monferrato 19, Lainate punti 10.

UNDER 17 II FASE/A – III GIORNATA ANDATA

CUS Genova – U.R.P. Alessandria 71/17

Biella – Stade Valdotain 20/14

CLASSIFICA: Stade Valdotain, Biella e CUS Genova punti 10, U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 17 II FASE/B – II GIORNATA

Province dell’Ovest n.2 – Cuneo Pedona 34/7

Savona – Volvera 26/31

UR Riviera – Rivoli 38/31

CLASSIFICA: Union Riviera punti 10, Rivoli 7, Volvera e Province dell’Ovest2 punti 5, Savona punti 1.

UNDER 15 II FASE-CONSOLIDAMENTO – XVIII GIORN.

CUS Genova - CUS Pavia 37/19