Calcio, Torneo delle Regioni. La Liguria ha scelto la sua l'Under 19, ecco i convocati

Alla fine è stata varata la squadra Under 19 della Liguria, chiamata a difendere i colori regionali al Torneo delle Regioni.

La manifestazione inizierà il 21 aprile e sarà ospitata dal Comitato Regionale dal Piemonte - Valle d'Aosta.

Poker di convocazioni per l'Albenga, tre per la Cairese, una per il Finale.

Albenga 1928

Graziani Gabriel — Graziani Thomas — Mariani Simone — Scalvini Tommaso

Angelo Baiardo

Borreani Marco — Zuppiroli Maxim

Arenzano Football Club

Damonte Lorenzo

Athletic Club Albaro

Thiam Souleye Corea — Zinnari Davide

Busalla Calcio

Gottingi Alessandro

Cairese

Berretta Francesco — Franzino Babliuk Mykola — Fontana Matteo

Canaletto Sepor

Favazza Francesco

Finale

Mondino Dominik

Football Genova Calcio

Tomé Luca

Imperia Calcio Srl

Jebbar Mounir — Morchio Tommaso

Rivasamba H.C.A.

Linale Daniele

Voltrese Vultur SSSDARL

Tussellino Daniel

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Maggiari Michele

Collaboratore: Provato Jacopo

Dirigente: Ferrando Giuseppe

Fisioterapista: Bevegni Francesco

Magazziniere Gandolfo Sergio