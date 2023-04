Si vota per l'11° Premio Fotografico Nicali-Iren: 324 scatti in gara di oltre 40 sport

Sono 324 le fotografie partecipanti alla undicesima edizione del Premio Fotografico Nicali, sostenuta da Iren Luce, Gas e Servizi. Ancora una volta una partecipazione numerosa nel segno della celebrazione dei valori dello sport.



Immagini di allenamenti, gare e premiazioni, di agonisti, di giovani e di veterani, di entusiasmo, di fatica e di gioia. Oltre quaranta le discipline sportive “immortalate” dagli autori degli scatti: una vera e propria Olimpiade “fotografata” con attenzioni alle grandi emozioni e anche ai paesaggi della nostra Liguria con gli sport praticati a terra, in cielo e in mare. Tanta passione e bellezza in momenti diversi, di gare e tornei, di semplice pratica sportiva e di (tanta) amicizia.



Ora la fase social. Si vota! C’è tempo sino alle 12 di giovedì 27 aprile per esprimere la propria preferenza, con un like, sulla pagina www.Facebook.com/stellenellosport. Agli autori delle 20 fotografie più votate dalla Giuria popolare e alle 3 foto selezionate dalla Giuria di Qualità verrà anche consegnato il kit premio di Stelle nello Sport con l’ingrandimento della foto incorniciata a una serie di bellissimi bonus e gadget.

Tra i premi speciali spiccano il Monopattino elettrico IrenGo e un viaggio GNV per 4 persone con auto per Sicilia o Sardegna. E ancora una experience firmata BiAuto Group, due voucher del valore di 100 euro firmati Decathlon e GeRent Travel e uno Smart Watch Amazfit GTS2.

La Giuria è composta dai membri del Consiglio Direttivo di Stelle nello Sport e dai rappresentanti di Regione Liguria, Coni Liguria, Sport e Salute, Panathlon, Ufficio Scolastico regionale, Ussi, Porto Antico, Il Secolo XIX, Primocanale, Radio Babboleo e Iren Luce Gas e Servizi.

Tutti i vincitori saranno premiati Sabato 20 Maggio 2023 (ore 11:00) al Porto Antico di Genova, in Piazza delle Feste, nell’ambito della Festa dello Sport.

Link diretto all'album delle foto in gara:

www.facebook.com/media/set/?vanity=stellenellosport&set=a.2423854557762698