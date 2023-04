Rugby Ligure. Fine settimana dedicato ai giovani talenti

E’ stato un fine settimana dedicato ad alcuni recuperi dei campionati giovanili, ed al I° Torneo dell’Acciuga di Cogoleto che ha voluto anche ricordare Pompeo De Bernardi e Dante Municchi. L’interesse generale, pero’, è stato rivolto per l’importanza del livello tecnico espresso al Festival delle Regioni Under 16 sviluppatosi al Walter Beltrametti di Piacenza. E proprio in questa occasione l’evento è stato abbinato all’annuale Torneo Melchiorre Dadati – Paolo Rossi che ha presentato in campo le rappresentative regionali giovanili di Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lombardìa, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Liguria. Ed è stata proprio la Liguria ha farsi apprezzare ottenendo tre superbe affermazioni con Piemonte (14/5 Tabor e Nostro una meta ciascuno con 2 trasformazioni di Comotto), con Lombardìa II (22/7 Tabor 3 mete, Comotto 1 cp, 2 trasf), con Friuli Venezia Giulia (19/0 Una meta ciascuno di Ndiaye, Tabor e Damele piu’ 2 trasf. Comotto).

Per la Liguria si sono alternati in campo: Youssef Sahli (Amatori Genova), Elia Tabor, Guglielmo Damele e Gabriele Briasco (CFFS Vespe Cogoleto), Giovanni Martino, Emanuele Salamone, Giovanni Nostro, Tommaso Juvara, Simone Repetto, Bonifacio Carlo Zunini Sertorio, Danny Melia, Tommaso Galliano, Abel Barigione e Francesco Satta (CUS Genova), Tommaso Comotto, Federico Saffioti, Antonio Tomasi, Elhadji Khouma Ndiaye e Giovanni Callera (Province dell’Ovest), Luca Borgo, Kian James Ferre’, Gabriele Alberto Runcini e Leonardo Ercole (Pro Recco), Giovanni Vergassola e Federico Moggia (R.C. Spezia).

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE A (recupero I Giornata di Andata)

Unione Monferrato – Pro Recco (n.d. rinuncia Pro Recco) **

CLASSIFICA: VII Torino punti 11, Unione Monferrato 10, Pro Recco e Biella punti 0.

(**)= in settimana decisioni Giudice sportivo

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (II Giornata)

Moncalieri – Amatori Genova (rinuncia Moncalieri) **

UR Riviera – U.R.P. Alessandria 29/12

CLASSIFICA GENERALE: Union Riviera punti 10, Amatori Genova 5, Moncalieri e U.R.P. Alessandria punti 0.

(**) = In settimana decisioni Giudice Sportivo

UNDER 16 RAPPRESENTATIVA LIGURE (domenica dalle ore 12,00) “Festival delle Regioni” Trofeo Dadadti-Rossi campo Walter Beltrametti di Piacenza.

Liguria – Piemonte 14/5, Liguria – Lombardia II 22/7, Liguria Friuli V.C. 19/0.