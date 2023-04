Calcio, Città di Savona. Bacigalupo shock, si monitorano "nuovi" campi

Definire deludente la visita dei soci fondatori del Città di Savona al Valerio Bacigalupo, accompagnati dal presidente Benucci e dall'imprenditore Ettore Serra, può appararire addirittura eufemistico.

Il clima uggioso e la pioggia fine non avranno certo aiutato, ma la constatazione delle condizioni del manto di gioco e degli stanzoni al di sotto della tribuna centrale (segreteria, spogliatoi etc) ha probabilmente battuto ogni ipotesi negativa.

E' stato soprattutto il terreno a trasmettere le sensazioni peggiori, soprattutto in rapporto alla manifestazione d'interesse pubblicata dall'amministrazione comunale poche settimane fa.

L'aspetto positivo per chi ha a cuore le sorti del nuovo sodalizio, è la ricerca di soluzioni parallele (tenuto conto della volontà di istituire diverse leve giovanili), nelle ormai canoniche strutture del comprensorio savonese, con lo stesso Serra interessato allo sviluppo della situazione.

A quasi un mese dalla conferenza in Darsena non sono emerse ulteriori novità sostanziali, ma sottotraccia il lavoro prosegue per rispettare gli intendimenti annunciati da parte della dirigenza.