Calcio, Speranza. Arriva il secondo Open Day con Lys Gomis, ex portiere di Toro e Lecce

Sabato 22 aprile, al Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona, la A.S.D. Speranza 1912 F.C. terrà il suo secondo Open Day per promuovere, divertendosi, il gioco più amato da tutti e far conoscere ulteriormente la storia di un club dalle radici antiche e al contempo modernissime per ciò che vuole rappresentare per un intero quartiere, Lavagnola. A rendere ancora più importante la giornata, sarà la presenza dell’ex portiere di Torino e Lecce, Lys Gomis.

Si rinnoverà sabato 22 aprile, al Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona, l'appuntamento con l'Open Day della A.S.D. Speranza 1912 F.C. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 (con merenda prevista) i bambini fino a cinque anni d'età potranno entrare idealmente nelle pagine di una storia centenaria unica e tuttora piena di vitalità e progetti per il futuro. Lo spirito della società vuole essere questo. Un'area interna del centro commerciale verrà dedicata – come già avvenuto lo scorso 8 aprile – a far conoscere l'avventura calcistica e sportiva di un sodalizio che, muovendo i primi passi agli inizi del secolo scorso, ancora oggi rappresenta un fiore all'occhiello della storia savonese oltre che un punto di riferimento per un quartiere, quello di Lavagnola, che ha nel club il simbolo di un mondo di valori che vanno molto al di là di quelli puramente agonistici e legati al calcio dei 'grandi'. Come dimostrerà anche uno spazio allestito all'esterno del Gabbiano, verrà predisposta un'area giochi legata al football e i cui i più piccoli potranno cimentarsi, divertendosi, insieme al tecnico del sodalizio rossoverde, Davide Girgenti. Con una sorpresa. A rendere ancora più importante la giornata penserà Lys Gomis, ex portiere, tra le altre di Torino e Lecce oltre che ex nazionale senegalese, che, molto più di altri, sa quanto sia importante il calcio quale strumento di integrazione e momento di crescita collettiva ed individuale al contempo. I medesimi valori che vuole portare avanti lo Speranza quale catalizzatore di storie personali che, attraverso la pratica sportiva, potranno trovare gli strumenti di una valorizzazione del proprio bagaglio personale oltre che tecnico. Tutti elementi che rendono magici il calcio e la storia rappresentata dallo Speranza stesso.

«Vi invitiamo a vivere con noi una parte importante della storia del calcio savonese – dice Mauro Rosa direttore sportivo dello Speranza Calcio – cento anni fa questa squadra ha portato con orgoglio la nostra città agli onori del massimo palcoscenico nazionale. La prima divisione del 1922/1923 corrispondeva all'attuale serie A. L'incontro di sabato sarà un modo allegro di conoscerci meglio e far conoscere da vicino un campione del nostro calcio come Lys Gomis. L’ex portiere del Torino, sarà a disposizione in particolare dei bambini per trasmettere loro i valori più importanti dello sport. Gli stessi che condividiamo noi. Vogliamo essere specialmente per il quartiere di Lavagnola un punto di riferimento non soltanto sportivo ma anche e specialmente dal punto di vista sociale. Condividere un'esperienza sportiva sana aiuta, più i risultati ottenuti in campo, a formare gli uomini di domani grazie alla lealtà, correttezza e rispetto imparati sul campo. Ringraziamo la direzione del centro commerciale Il Gabbiano per la disponibilità dimostrataci anche mettendo a disposizione la merenda».