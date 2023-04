Giudice Sportivo, Prima Categoria: i provvedimenti tra campionato, spareggi e playoff e playout

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

INTERCOMUNALE BEVERINO

Per il comportamento dei propri sostenitori che accendevano n. 4 fumogeni in più momenti dell'incontro (infrazione segnalata da parte del Commissario di Campo)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VATTERONI IVA (ANTICA LUNI 2009)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MORINA ALBERT (INTERCOMUNALE BEVERINO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAMINETTI LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRUZZETTI PAOLO (ANTICA LUNI 2009)

CUPINI MARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARKU ERIK (ANTICA LUNI 2009)

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SCHIANO DI COLELLA SIMONE (PONTELUNGO 1949)

VELAJ LOREN (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (III INFR)

TORTELLI ALESSANDRO (ANTICA LUNI 2009)

CALCOPIETRO LUCA (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

ROMEO SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BUCCHIERI GIUSEPPE (SUPERBA CALCIO 2017)

Rivolgeva al ddg un'espressione di stampo discriminatorio, accompagnata da una gravemente irriguardosa e d a un'altra ingiuriosa, reiterandole all'uscita dal tdg

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PESTARINO DANIELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SPANO LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

STRADI SIMONE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

FERRARO ALESSIO (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 16/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 4/2023

BORDO MARIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARANGON SAMUELE (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

A fine gara, rivolgeva al ddg un espressione gravemente irriguardosa, accompagnata da una di stampo discriminatorio; dopo la notifica del provvedimento, mentre rientrava negli spogliatoi, ribadiva le offese urlando nuovamente le stesse identiche espressioni precedenti. Successivamente, andava a porgere le sue scuse al ddg per il comportamento tenuto (sanzione attenuata per il comportamento tenuto dopo i fatti).

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

PENNUCCI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

CHINCHIO MARCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (POLIS. PIEVE LIGURE)

VOLPI DARIO (RICCO LE RONDINI)

CALORI FEDERICO (RIESE)

PECAJ LEDION (RIESE)

GRECO ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

ZHUZHI ADOR (SPOTORNESE CALCIO)

GARE PLAY OUT

PRIMA CATEGORIA GARE DEL 15/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BORDO STEFANO (BOLZANETESE VIRTUS)

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERNANDEZ RAMOS LUIS ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

Dopo aver subìto un fallo, reagiva tirando una manata sul costato dell'avversario, senza conseguenze lesive

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

BALLETTO ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

GIACOBONE MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CASAZZA MASSIMO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GARE DEL 16/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROMEO SALVATORE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BRIANO MARCO (MALLARE)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BARABINO DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BUI MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PRESTIA NICOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CHAVES MONCADA MANUEL R. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MICALIZZI SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TARASENKO NIKITA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)