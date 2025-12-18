Corsa Campestre: all'Olmo Ferro la prova dedicata ai ragazzi di Celle e Varazze (FOTO)

Prosegue il percorso di avvicinamento alle manifestazioni scolastiche provinciali e regionali di corsa campestre.

A Celle Ligure, presso il Centro Sportivo Olmo Ferro si è disputata la prova riservata ad alunni ed alunne di Celle e Varazze, organizzata dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, con il supporto delle locali Associazioni Sportive Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Varazze.

Hanno preso parte all’evento alunni ed alunne della Scuola Media Nelson Mandela di Varazze-Celle.



Questi i risultati delle 4 gare in programma.

Ragazze (percorso m. 1.000):

Gara decisamente molto combattuta con un bell’arrivo in volata. La spunta con autorità Chiara Prato (Varazze) sulla coriacea Angelica Arecco. Al terzo posto, con qualche metro di distacco, si classifica Giara Rossi (Celle).



Ragazzi (percorso m. 1.000):

Anche qui sprint a due per l’oro. A vincere è Alessio Bracco (Celle), su Giulio Ferro (Varazze), con Gioele Fazio (Varazze) che chiude in terza posizione.



Cadette (percorso m. 1.200):

Gara condotta sin dalle prime battute da Giorgia Zunino (Celle) che non ha difficoltà ad imporsi con buon margine su Giulia Casarino (Celle) e Chiara Cervetto (Varazze).



Cadetti (percorso m. 1.500):

Una bella prova, con uno spunto decisivo nel finale, quella del vincitore Lorenzo Agostini (Celle). Ha prevalso su Jacopo Turano (Varazze) e Riccardo Delfino (Varazze).

Prossimo appuntamento con il cross scolastico provinciale, il cui svolgimento è previsto sempre presso la zona impianti sportivi di Celle Ligure, in località Natta, mercoledì 14 Gennaio.



