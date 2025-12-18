Ju Jitsyu day. Spotorno ha ospitato l'inaugurazione del progetto Bianchi Defence

Il Palazzetto “Sbravati” di Spotorno è stato teatro di un evento storico che ha segnato l’inizio di una nuova era per il jujitsu in Liguria. La prima edizione del Jujitsu Day, che ha visto nascere il progetto Bianchi Defence, si è rivelata un grande successo.

Le autorità nazionali della Federazione FIJLKAM hanno dato il via libera a questo evento innovativo, concepito dal Fiduciario Regionale Ligure Andrea Molinari e supportato dal Presidente Regionale Filippo Faranda, capaci di combinare tradizione e modernità in un’unica manifestazione.



UN PROGETTO INNOVATIVO SOTTOLINEATO DALLA STORIA

Il Metodo Bianchi, famoso nel mondo del jujitsu, ha visto un’applicazione sperimentale in questa competizione. L’idea di reinventare un’antica disciplina marziale in chiave moderna non è stata un’impresa facile, ma grazie al supporto del Comitato Regionale Ligure della FIJLKAM si è riusciti a creare qualcosa di unico.

Circa 60 atleti, appartenenti a 11 società, si sono sfidati in una prova “al buio”, mettendo alla prova le loro abilità contro avversari esperti e determinati, in un’atmosfera di competizione sana e stimolante.



L’ALCHIMIA PERFETTA TRA COMPETIZIONE E COLLABORAZIONE

L’evento si è contraddistinto per un alto livello tecnico e una straordinaria precisione esecutiva. I partecipanti hanno dimostrato non solo grande coraggio, ma anche una forte volontà di vincere.

Diversi atleti hanno sorpreso il pubblico con performance di alto livello, lasciando tutti a bocca aperta. L’entusiasmo palpabile tra i presenti è stato amplificato dalle richieste di ripetere l’evento nel più breve tempo possibile, a testimonianza del successo ottenuto sia sotto il profilo agonistico sia organizzativo.



UNA GIURIA DI ESPERTI PER UN EVENTO DA RECORD

Il corretto svolgimento delle competizioni è stato garantito da un team di arbitri esperti, guidati dal Responsabile Regionale Fulvio Scarrone. Grazie a un briefing accurato e alla presenza di figure di grande esperienza come Sergio Manitto e Silvana Quassolo, ogni atleta ha ricevuto una valutazione precisa e imparziale.

La gestione delle pool e delle classifiche è stata impeccabile, curata dai Presidenti di Giuria Alessandra Santangelo e Grazia Bignone, che hanno rispettato i tempi stabiliti, contribuendo all’efficienza complessiva dell’evento.



UN FUTURO PROMETTENTE PER IL JUJITSU IN LIGURIA

La soddisfazione del Presidente Filippo Faranda e del Fiduciario Regionale Andrea Molinari è stata tangibile:

«Questa nuova tipologia di manifestazione permette a tutti di cimentarsi nel jujitsu e mettersi a confronto con altre realtà».

Grazie alla partecipazione di tutte le categorie – dai bambini agli agonisti, fino ai master – il BIANCHI DEFENCE ha dimostrato di avere una risonanza che va oltre i confini interregionali.

La giornata è stata arricchita dalla presenza di numerose autorità e delegati federali, tra cui l’Assessore del Comune di Spotorno Cristiana Sechi, Simone Pastorino, il Delegato CONI Gianbattista Magaraggia, e i rappresentanti della Commissione Nazionale Jujitsu M° Benemerito Quintino Schicchi, M° Dario Quenza e M° Stefania Bavoso.

Con nuove ed entusiasmanti prospettive, tra cui eventi già previsti per il 2026, il progetto Bianchi Defence promette di diventare un punto di riferimento nazionale nel panorama del jujitsu. Il futuro appare luminoso per questa tradizione marziale, pronta a evolversi e ad accogliere sempre più appassionati. La Liguria ha dimostrato una passione travolgente per il jujitsu, e il Jujitsu Day ne è stata la prova più evidente.



I VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE

Grande “bagarre” tra le società partecipanti, sempre contraddistinta da rispetto e amicizia.

Al termine della prima edizione del BIANCHI DEFENCE, il podio delle società è stato il seguente:

1ª SOCIETÀ CLASSIFICATA

A.S.D. JUJITSU CAMBIANO

2ª SOCIETÀ CLASSIFICATA

POLISPORTIVA PRATI FORNOLA

3ª SOCIETÀ CLASSIFICATA

JUDO CLUB SAKURA ARMA DI TAGGIA