Calcio Serie D. Il Bra cede di misura al Vado, Floris: "Una sconfitta non cancella quanto fatto in questa stagione" (VIDEO)

E' terminata nel primo turno playoff l'avventura del Bra nel campionato 22/23.

Un'annata a forti tinte giallorosse, chiusa con la sconfitta casalinga contro il Vado, passato in vantaggio quando si stavano avvicinando i tempi supplementari.

Passo falso che non intacca l'ottima stagione disputata dalla squadra di Floris, capace di raggiungere la Sanremese al secondo posto a quota 74 punti (record per il Bra).

Nel post partita mister Floris, pur ringraziando i suoi per il cammino, non ha nascosto un pizzico di rammarico per avere disputato la semifinale con diverse assenze pesanti: su tutte Ujkaj, Bongiovanni e Pavesi.

Nel video le parole del tecnico in conferenza stampa