Basket, Serie D. Chiavari passa ad Alassio, si va a gara tre nonostante un grande pubblico

Davanti a un pubblico record va in scena gara 2 di finale serie D. L'incontro vede i tigullini andare all'intervallo lungo avanti di 9 lunghezze ma i ponentini non ci stanno, recuperano 5 punti nel terzo periodo e sono avanti negli ultimo 5 minuti della contesa. Alcuni fischi nettamente contestati dagli alassini fanno impattare Chiavari che poi all'overtime allunga con i ponentini con il morale sotto i tacchi a causa di una conduzione arbitrale che da referto recita 35 falli ad Alassio e 18 Chiavari.

"Siamo increduli riguardo ciò che è accaduto e più che la rabbia regna lo sconforto per una gara che avevamo vinto. Ognuno è responsabile della propria coscienza e l'augurio e' che un bell'esame venga fatto. Questa gara ci resterà comunque impressa per un affetto e attaccamento ai colori alassini inimmaginabile con un pubblico da record corretto e entusiasta a detta anche della squadra avversaria"

ABC PONENTE 65 - BK AURORA CHIAVARI 72

ABC ALASSIO: Manfredi, Mola 12,Robaldo 2, Giribaldi 2, Auricchio 2, Noumeri 6, Arrighetti 12, Varaldo, Revetria 26, Lila, Arienti 5, Iaria. – All. Accinelli-Ciravegna