Dopo 63 anni la Canottieri Sabazia e la Lega Navale Savona riuniscono le forze per la Festa del Mare

Risale a Domenica 24 Luglio 1960, la data in cui LNI e Sabazia organizzarono la prima Festa del Mare, inserendo anche allora delle gare di Canottaggio. Il Presidente della LNI Savona Gianluca Arameo e il Presidente della Canottieri Sabazia Ruggero De Gregori, nell‘ottica di pubblicizzare al massimo l‘attività dei giovani a contatto con il mare, hanno deciso di riprendere insieme questa iniziativa in via sperimentale soprattutto per la location.

Il successo della manifestazione, che ha visto una grande partecipazione di giovani, compresi gli allievi dell’Istituto Comprensivo delle Albisole nell‘ambito del progetto „Adotta una scuola“, ha convinto gli organizzatori a pensare già alla ripetizione dell‘evento per il prossimo anno.





La manifestazione ha visto varie esibizioni, in particolar modo quelle delle scuole, che hanno sfilato sia in Dragone che sulle canoe di primo addestramento.

Gli amici della WAS sono intervenuti facendo conoscere al pubblico la loro principale attività, la canoa Polinesiana, intervenendo con due imbarcazioni da 6 posti e una da 4.

Spettacolare anche la sfida tra due equipaggi in gozzo, che fa sperare di riprendere, già dal prossimo anno, il Palio dei Rioni, da moltissimi anni assente alle Feste del Mare.





Al centro della manifestazione il campionato Ligure di Canoa Velocità, che ha visto in prima fila l‘eterna sfida tra la società di casa e la Canottieri Sanremo, quest’ultima seconda per una manciata di punti sulla Canottieri Sabazia.





Risultati Campionato Ligure:

Statistiche: 6 società provenienti da Genova, Sanremo e da Milano e provincia, con 189 atleti in gara.

Classifica finale:

Canottieri Sabazia P. 226 Canottieri Sanremo P. 213 Polisportiva Trezzano P. 18.

Nel medagliere della Sabazia 12 ori, 14 argenti e 5 bronzi, oltre che 9 titoli liguri.





Un particolare ringraziamento per la collaborazione alla WAS di Savona, alla Guardia Marina che ha curato la sicurezza in mare, a tutti i volontari, soprattutto genitori degli atleti, che sono stati determinanti per il successo della manifestazione e naturalmente all’IC delle Albisole che ha partecipato con i ragazzi.