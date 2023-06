Vela Day: grande adesione nella I-Zona FIV con trentotto circoli

Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of moving e le Società affiliate promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l’appuntamento del Vela Day, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno e domenica 4 giugno. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela.



In I-Zona FIV, dopo i successi promozionali della Festa dello Sport e del Torneo Ravano grazie all'impegno dello staff del Comitato diretto dal presidente Maurizio Buscemi, saranno ben 38 i circoli partecipanti. Ecco l'elenco: Club Velico Cogoleto, LNI Sestri Ponente, Circolo Vele Vernazzolesi, Dinghy Sinpe Club, Centro Velico Interforze, LNI Noli, LNI Santa Margherita Ligure, Centro Nautico Vadese Wind, Yacht Club Imperia, LNI Borghetto S. Spirito, Yacht Club Sanremo, Club Amici Vela e Motore, LNI Sanremo, LNI Varazze, LNI Ceriale, Circolo Nautico Andora, Yacht Club Chiavari, Circolo Nautico Albenga, Varazze Club Nautico, Circolo Nautico Luigi Rum, Club Nautico Bogliasco, Circolo Nautico "Al Mare" Alassio, Unione Ecologica Ciappeletta, Club Vela Sori, Rari Nantes Pegli, Circolo Nautico Rapallo, Unione Sportiva Quarto, LNI Spotorno, LNI Albisola, LNI Quinto, Andora Match Race, Circolo Nautico Sturla, ASD Aquilia, Circolo Nautico Loano, Club del Mare Diano Marina, LNI Rapallo, Club Nautico San Bartolomeo al Mare e - Mirage Windsurfing.

"Ci saranno numerose occasioni per il battesimo in acqua in tutta la zona e da subito mi preme ringraziare dirigenti e istruttori all'opera in queste giornate per far conoscere il nostro meraviglioso sport e le varie tipologie di imbarcazioni - afferma Buscemi - Il nostro obiettivo è allargare la base, quindi incrementare il numero dei giovani e delle vele bianche in mare, ma il Vela Day costituirà anche un'opportunità di prova per tanti adulti".



Cliccate qui per orari e giorni del Vela Day in I-Zona FIV