Calciomercato, Promozione. Sta per partire il gran ballo delle punte

E' un lungo elenco di conferme quello che il mondo del calciomercato dilettantistico sta sciorinando nel corso ormai da una decina di giorni.

I colpi in entrata si stanno contando veramente con il contagocce, seppur un cambio di marcia è ormai imminente.

Sono tante le trattative che sotto traccia stanno maturando, alcune già accarezzate durante lo scorso inverno, soprattutto in Promozione.

E' il caso di Michele Romeo con il Legino, ma anche e soprattutto di Francesco Saviozzi, pensiero stupendo della Carcarese che, a conti fatti, potrebbe presto tornare alla carica per la punta valbormidese.

Tornando in valle appare scontato il passaggio alla San Francesco di Alessio Auteri (le operazioni post fusione saranno confermate non appena sarà completato l'iter federale), mentre dopo la conferma di Castagna il reparto offensivo del Ceriale potrebbe allargarsi con Giulio Spinelli, ex attaccante di Golfodianese (sul taccuino biancoblu ci sarebbe anche Quispe) e Andora.