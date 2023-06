Tornei Estivi, Savona Cup: domani la partenza, si giocherà su tre campi

La Savona Cup è pronta ad iniziare. Nella giornata di domani, lunedì 5 giugno, prenderà il via la 6° edizione del torneo. Sono ben 18 le formazioni ai nastri di partenza, che si daranno battaglia per circa un mese e mezzo fino alla finalissima fissata per il 15 luglio.

Confermata la presenza dei tre campi da gioco, il “Rondoni” di Via delle Trincee, il “Maracanà Beach” di Via Nizza e il “Pomina” di Luceto! Tre gironi da sei squadre ciascuno, incontri all’italiana per determinare gli accoppiamenti per gli ottavi di finale.