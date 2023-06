Stadio Bacigalupo, pubblicato il bando di gara: previsto l'affidamento per 3 anni a 60mila euro

Il Comune di Savona vuole riaprire lo stadio Bacigalupo per la stagione sportiva 2023-24 e e pubblica un nuovo bando per la gestione della struttura.

Il bando prevede l'affidamento dell'impianto per una durata di tre anni per 60 mila euro complessivi, con una procedura negoziata dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comue sosterrà, nel corso della gestione, gli interventi minimi necessari all’utilizzo della struttura (esclusa la tribuna di Via Chiabrera che non potrà essere utilizzata), e metterà a disposizione del gestore un corrispettivo annuo di 20mila euro comprensivo di IVA, come da tabella sotto indicata, a far data dal 1 luglio 2023 per tre anni.