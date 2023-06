Calciomercato, Celle Varazze. Colpo confermato, portata a termine l'operazione Michele Schirru

Dell'arrivo di Michele Schirru dal Ceriale si parlava ormai da diverse settimane, ma l'ufficializzazione dell'ingaggio del nuovo centrale non toglie pathos alla buona operazione che il Celle Varazze è riuscita a portare a complimento.

Un buon profilo quello per le civette, sia per il valore tecnico del giocatore ma anche per le sue caratteristiche, pronte a sposarsi al meglio con la tipologia di gioco di mister Luca Monteforte.

Questa sera è stata scattata anche la foto di rito con il direttore generale Stefania Villa e il direttore sportivo Umberto Barletta.

L'opera di costruzione della rosa biancoblu è ancora però in corso e ulteriori novità di rilievo sono attese nei prossimi giorni.