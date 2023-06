Calcio, Baia Alassio. Proseguono gli incontri con la Sampdoria a Villa Gavotti, ieri è toccato alla leva 2010

Continuano gli incontri dei ragazzi della Baia Alassio Calcio con il settore giovanile della UC Sampdoria.

Lo scorso 8 giugno, sul campo di Villa Gavotti a Genova Sestri Ponente, è stata la volta della categoria esordienti 2010 che ha visto la partecipazione di 18 giovani calciatori “giallo neri” quali Falossi Raffaello, Chubrei Edoardo, Dado Gregorio, El Baitaria Rayan, El Kafy Aymen, Esposito Gabriele, Iaparà Steven, Ibnaiche Bilal, Madianitti Eyden, Manfrino Eros, Odetto Riccardo, Rossi Martino, Scotese Jason, Selfo Gabriele, Taverna Dennis, ed ancora Calzamiglia Andrea, Lo Conte Pietro, Morbelli Lorenzo, della società San Filippo Neri di Albenga uniti al gruppo alassino in pieno spirito di collaborazione.

“Al di là della prestazione e dei risultati dei quattro tempi disputati (da segnalare un ottimo pareggio nel secondo tempo) è stata una giornata di sport e divertimento piena di emozioni per i nostri ragazzi che non dimenticheranno sicuramente” dichiara il Mister Daniele Taverna e continua “mi unisco al nostro presidente Andreino Durante nel ringraziare UC Sampdoria per la disponibilità e per averci accolti come sempre professionalmente e con piacere e per aver fatto passare ai nostri esordienti un’esperienza unica che spero si possa ripetere nel tempo”.