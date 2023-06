Taggia: a 9 mesi dalla chiusura riapre il campo Ezio Sclavi, ecco cosa accadrà a luglio

A luglio riaprirà temporaneamente, il campo Ezio Sclavi di Taggia. La struttura è ferma dal 1° ottobre ma il prossimo mese riaprirà per ospitare l'EDUCAMP Taggia & Valle Argentina. Riapertura solo a luglio

L'uso del campo da calcio, dal 3 al 28 luglio, è stato concesso alla nota scuola estiva che ogni anno richiama tantissimi bambini (giusto ieri abbiamo parlato dei 6 progetti approvati dalla giunta - LINK). L'impianto sportivo fa parte del patrimonio del Comune ed è stato affidato in forma temporanea e per il solo uso esclusivo del campo da calcio per le attività all'aperto. Mentre per il servizio mensa e in caso di maltempo per giocare al coperto, l'EDUCAMP si sposterà nei locali della vicina scuola G.Mazzini. Un passo verso il bando (e la riapertura)

L'assessore al Patrimonio, Manuel Fichera, spiega che si tratta di un primo passo verso il futuro bando di affidamento che da tempo vede impegnati gli uffici. L'obiettivo dell'amministrazione è di riaprire la struttura sportiva ma in sicurezza. Lo stop nove mesi fa

L'impianto sportivo versa da tempo in pessime condizioni a causa della mancata manutenzione. A questo si aggiungono le numerose criticità che ne hanno decretato la chiusura nove mesi fa e che andranno risolte prima di arrivare al futuro affidamento.

Un intervento complesso che passa dalle opere manutentive su spogliatoi (la certificazione degli impianti elettrico e termico), la risistemazione del campo di gioco, un controllo sull'impianto luci, una verifica sulle tribune per valutare se siano collaudabili o da rimuovere. Infine, l'eliminazione di alcune costruzioni usate come magazzino, in quanto non autorizzate. Costo stimato dell'operazione, almeno 150mila euro. E dopo l'EDUCAMP?

Per il momento tutto lascia intendere che terminata l'esperienza dell'EDUCAMP, lo Sclavi tornerà ad essere chiuso. Nel frattempo, prima che il campo da calcio possa essere utilizzato a luglio, sarà necessaria una importante opera di manutenzione, a partire dal semplice taglio dell'erba e proseguendo con la delimitazione degli spazi entro cui potranno giocare i bambini. Viene da chiedersi se questo passaggio non possa tuttavia permettere un accesso al campo nei mesi successivi, ad esempio, per permettere gli allenamenti delle squadre di calcio locali.