Calcio. Facundo Marquez re dei bomber con lo scudetto sul petto: "Una stagione così si sogna fin da bambini"

E' un'emozione tanto sincera quanto tangibile quella trasmessa da Facundo Marquez nelle dichiarazioni post partita di Sestri Levante - Sorrento.

Il centravanti argentino, arrivato in Italia nella stagione 2019/2020 nelle fila dell'Albenga, ha saputo ritagliarsi in fretta uno spazio importantissimo nel calcio dilettantistico nazionale, non solo decidendo con la sua doppietta il match scudetto odierno (vinto 3-1 sui campani), ma conquistando anche il trono dei bomber tra tutti i gironi nazionali del campionato di Serie D (23 reti in 37 presenze in campionato, 26 i gol stagionali).

"E' stata una stagione fantastica - ha spiegato "Facu" ai microfoni della Lnd direttamente dal campo di Piancastagnaio - un'annata di quelle che sogni quando sei piccolo.

Ce lo meritiamo noi, la città, la gente che è venuta a sostenerci e tutto il gruppo di questi ragazzi "pazzi". Abbiamo fatto una cosa che ci porteremo sempre nel cuore.

Il prossimo anno? Abbiamo tempo di pensare al futuro, ora godiamoci questo momento unico.

Ci tengo a salutare la gente di Sestri Levante, le famiglie di tutti i miei compagni che ci hanno sostenuto durante tutto l'anno e soprattutto i miei amici e la mia famiglia in Argentina. Mi emoziono a parlare di loro, voglio loro tanto bene".