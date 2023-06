Calciomercato, Carcarese. I portieri Giribaldi e Delfino ancora al Corrent

Parco portieri confermato in blocco dalla Carcarese che la prossima stagione punterà ancora sulle prestazioni di Luca Giribaldi e Tommaso Delfino.

Arrivato a Carcare nel 2020 e con alle spalle un curriculum di tutto rispetto, Giribaldi (classe 1988) è diventata una delle garanzie della squadra di mister Chiarlone, risultando decisivo in diverse occasioni. Al suo fianco dalla scorsa stagione il giovane (leva 2003) Delfino che quando è stato chiamato in causa ha dimostrato le sue ottime qualità. Curiosità: ogni volta che è sceso in campo in Coppa Italia, la Carcarese non ha mai perso.

Ad occuparsi del loro allenamento e della loro preparazione, ci sarà sempre il preparatore dei portieri Marco Ghiglione, anche lui arrivato al Corrent la scorsa estate.