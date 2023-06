Calciomercato. Torna all'Ellena "Lillo" Staltari, confermato Totaro per l'attacco della San Francesco

In attesa della definizione della fusione tra San Francesco e Soccer Borghetto sta procedendo l'opera di integrazione delle due rose.

Di fatto sono due conferme quelle poste nero su bianco oggi dal club rossoblu, dato che Simone "Lillo" Staltari arriva proprio dal sodalizio fondato dal presidente Andrea Ferrari.

Per Staltari, esterno classe 2002 è un vero e proprio ritorno a casa.

Via libera anche per la permanenza all' "Ellena" di Edoardo Totaro, attaccante classe 2004. Due tasselli di rilievo in ottica giovani, tanto da permettere a mister Cattardico di avere nel proprio organico uno dei parchi under più interessanti della categoria.