Calcio, Vado. Ecco mister Renato Mancini: "Voglio una squadra aggressiva e propositiva". Tarabotto sul ripescaggio in C: "Difficile, ma ci sono segnali. Deciderà Costa" (VIDEO)

E' stato un pomeriggio particolarmente trafficato al Ferruccio Chittolina.

Il club rossoblu ha infatti indetto la conferenza di presentazione di mister Renato Mancini, pronto a raccogliere il testimone da Marco Didu dopo l'ottima stagione vissuta con il Locri (secondo posto nel proprio girone di Serie D alle spalle del Catania).

"I numeri si decideranno con le caratteristiche dei giocatori che avremo, ma il mio auspicio è di vedere in campo - ha dichiarato Mancini - una squadra aggressiva e propositiva, pronta a uscire sempre dal campo con la maglia sudata".

Sia il tecnico che il direttore sportivo Luca Tarabotto hanno spiegato le motivazioni che hanno spinto al buon esito dell'operazione, mentre il presidente Franco Tarabotto non ha nascosto le possibilità di continuare a percorrere la strada del ripescaggio.

Oggi al Chittolina erano presenti infatti diversi tecnici federali, pronti a segnalare gli interventi da effettuare per rendere a norma l'impianto rossoblu. In caso si palesasse la chance di entrare a far parte del mondo professionistico sarà però necessario il placet finale dell'imprenditore genovese Beppe Costa, da sempre vicino e a sostegno del sodalizio vadese.