La nota azzurrogranata:

Due conferme importanti in casa vadese. Confermano la presenza per la prossima stagione Lorenzo Ninivaggi, attaccante classe 90, e Alessio Salis centrocampista classe 90 I due pilastri della nostra squadra, dopo una stagione travagliata per via degli infortuni, hanno completato la fase di recupero e sono pronti a vivere la prossima stagione da protagonisti. Ben tornati ragazzi!