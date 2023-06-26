Calciomercato. La San Francesco anuncia Alessio Auteri: "Sarà il nostro capitano"

Il comunicato:
"𝗟'𝗔𝘀𝗱 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗟𝗼𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗹'𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼 𝗔𝘂𝘁𝗲𝗿𝗶, 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟳.𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼, 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲, 𝗟𝗼𝗮𝗻𝗲𝘀𝗶, 𝗩𝗮𝗱𝗼 𝗲 𝗟𝗶𝘃𝗼𝗿𝗻𝗼, 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗲, 𝗶𝗻𝗱𝗼𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗼𝗮𝗻𝗲𝘀𝗶, 𝗔𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼 𝗙𝗖, 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲, 𝗖𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗰𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗿𝗴𝗵𝗲𝘁𝘁𝗼.𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲𝘀𝗶̀, 𝗰𝗵𝗲 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝐏𝗿𝗶𝗺𝗮 𝐒𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮, 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻 𝗹𝘂𝗶, 𝗶𝗹 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗰𝘂𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗶 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘂𝗻 𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗼𝘀𝗼 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶"