Calciomercato. L'ex Savona e Vado, Andrea Bacigalupo, resta al Ligorna

La Società SCD Ligorna dopo le conferme di Botta, Scannapieco e Atzori è lieta di annunciare il rinnovo di un altro leader della squadra: quello del centrocampista Andrea Bacigalupo.

Nato nel 1997 e cresciuto nella Sampdoria, Bacigalupo ha cominciato la sua carriera tra i grandi nel 2016 al Viareggio, facendo subito il salto in Serie D. In seguito, è tornato in Liguria giocando prima per la Lavagnese e poi per il Savona, guadagnandosi importanti presenze e minuti in campo.

Successivamente esperienza in Serie D per lui al di fuori della Liguria, questa volta con il Chieti. In seguito, si è unito al Vado per poi passare al Ligorna, di cui è diventato uno dei leader e con cui è pronto a disputare la sua terza stagione consecutiva con un importante bagaglio di esperienza in Serie D.

Queste le parole di Andrea Bacigalupo: «Sono molto contento di vestire per il terzo anno consecutivo la maglia del Ligorna. È la prima volta che rimango nella stessa squadra per tre anni consecutivi, frutto di una mia decisione sperata e voluta per quanto mi sono trovato bene in questa società con dirigenti, staff tecnico e compagni. Ringrazio personalmente sia il Presidente che il Direttore per avermi dato questa opportunità, con la speranza di ottenere sempre risultati migliori raggiungendo gli obiettivi che la società si è prefissata».

La società fa gli auguri al giocatore per una stagione ricca di soddisfazioni sia individuali sia di squadra.