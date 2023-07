Calcio. La Sestrese e il Borzoli diventano una cosa sola, è nata la Sestrese Bor.

Ha trovato conferma la fusione fattuale tra la Sestrese e il Borzoli, paventata ormai dal termine della scorsa stagione sportiva.

La documentazione è stata depositata e si attende solo la ratifica in uno dei prossimi comunicati del CR Liguria, come avverrà del resto per la San Francesco Loano e il Soccer Borghetto.

Alla guida del club ci sarà la presidenteza Cinzia Bardelli, con Federico Fogli suo vice (pronto ad assumere la carica di presidente dell'Area Giovani).

La Prima Squadra, che si preannuncia tra le più competitive del prossimo campionato di Promozione, inizierà la preparazione lunedì 31 luglio sotto la guida di mister Enrico Valmati.