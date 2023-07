Calciomercato. Stephan El Shaarawy non lascia la Roma, contratto rinnovato fino al 2025

E' un legame cementato nel tempo pronto a rinnovarsi ulteriormente quello tra la Roma e Stephan El Shaarawy.

Ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo con i giallorossi per l'attaccante scuola Legino per altre due stagioni.

"Desidero ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa.

La Roma - ha dichiarato il faraone - è sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la responsabilità di restituire ai tifosi l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi anni siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza e adesso dobbiamo continuare a lottare per ottenere i traguardi che meritiamo”.

“Stephan negli anni ha dimostrato grande attaccamento alla squadra e alla città, oltre a offrire un contributo costante dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager dell'Area Sportiva, Tiago Pinto.

“Oggi siamo felici di poter assicurare ancora alla Roma la sua esperienza e la sua professionalità, assieme alle giocate, agli assist e ai gol che lo hanno sempre contraddistinto”.