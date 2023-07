Ventimiglia, in tanti a “Corri per Fabiola" in notturna: il ricavato sarà devoluto a Noi4You (Video)

A Ventimiglia si è svolta ieri sera, per la prima volta in notturna, “Corri per Fabiola”, un evento per ricordare Fabiola Brancato, la quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nel 2018 nella città di confine.

Tante persone hanno preso parte al quinto memorial organizzato dal comune di Ventimiglia con l’organizzazione tecnica del Ventimiglia Marathon, la partecipazione della Palestra SportActive e promosso dall’associazione Noi4You, Sportello di ascolto e aiuto alle donne, che ha previsto una corsa di 10, di 5 km e una Baby marathon. Agli iscritti è stata consegnata la tradizionale maglietta gialla t-shirt. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e gli assessori Serena Calcopietro e Adriano Catalano. Alla conclusione della gara si è svolta la premiazione. Nella 10 km maschile si sono piazzati sul podio Mattia Bongiovanni, Alessio Bozano e Maurizio Ferratusco mentre per la femminile sono giunte prime tre Giorgia Murdolo, Cristina Sismondini e Monica Fierile. Nella 5 km maschile sul podio sono giunti Fabrizio Mancini, Alessandro Voivoda e Andrea Fagioli mentre per la 5 km femminile le prime tre donne sono state Adriana Grigoras, Marina Bianchi e Barbara Tarsi.

L'evento mirava a sensibilizzare le persone promuovendo l’attività fisica e la prevenzione, inoltre, l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Noi4You. Le sorelle, la famiglia e gli amici di Fabiola continuano, infatti, a portare avanti quello che era il suo desiderio: dar vita a un evento che con forza ricordi a tutti quanto siano fondamentali la prevenzione delle patologie oncologiche e la diagnosi precoce, un tema a lei molto caro e per il quale cercava di battersi quotidianamente.