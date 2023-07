Area Calcio Andora. Prima conferenza per il nuovo presidente Ndricim Aga: "La città deve unire le forze per ottenere risultati importanti" (FOTO E VIDEO)

Si percepiva chiaramente da parte del presidente Ndricim Aga una particolare emozione per la prima uscita pubblica da numero uno dell'Area Calcio Andora.

Il passaggio di testimone con Beppe Micucci ha trovato compimento nelle passate settimane e proprio l'ex massimo dirigente, ora vice, ha aperto le danze in conferenza stampa.

Il messaggio è stato unanime, unire le forze in una realtà come quella andorese dove non sempre ciò è avvenuto nell'arco delle passate stagioni.

Sul fronte tecnico erano presenti anche mister Simone Rattalino e il nuovo direttore Sportivo, Simone Lupo, mentre non è mancato l'in bocca al lupo da parte del sindaco Mauro Demichelis e dell'amministrazione comunale.

Ovviamente non ci sono state dichiarazioni roboanti sugli obiettivi stagionali (in attesa anche della definizione dei gironi di Prima Categoria), ma l'intenzione di un campionato d'alta fascia è chiara e palese.